Ringbaan-Oost uren dicht voor reconstructie dodelijk ongeluk, agenten gaan met 160 per uur testen uitvoeren

TILBURG - Een gedeelte van de Ringbaan-Oost in Tilburg is maandag de volledige avond afgesloten voor een reconstructie van het dodelijke ongeval in december. Dat meldt de politie. Die verwacht dat de weg van ongeveer 18.00 uur tot 23.00 uur dicht is. De snelheden kunnen gaan oplopen tot 160 kilometer per uur.

Bij de reconstructie worden referentieritten uitgevoerd met een soortgelijke auto die voorzien is van camera’s en meetapparatuur. Daarbij zijn naast agenten van de Verkeersongevallendienst ook experts van het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig. ,,Tijdens deze reconstructie onderzoeken we hoe hard de auto reed die betrokken was bij een aanrijding afgelopen december.”

De snelheden kunnen maandagavond oplopen tot 160 kilometer per uur. Het stuk weg in noordelijke rijrichting wordt daarom afgezet tussen de Enschotsestraat en de Petrus Loosjesstraat. Ook zijstraatjes worden afgezet. Er worden omleidingsroutes aangegeven. Het is wel mogelijk om vanaf de Ringbaan-Noord in zuidelijke richting naar de Ringbaan-Zuid te rijden.

Volgens de politie is het onderzoek naar het incident nog ‘in volle gang’. ,,Eén van de onderwerpen van dit onderzoek is de snelheid van de auto. Om die nauwkeurig te kunnen bepalen en als bewijs voor of tegen de verdachte in de rechtbank te kunnen presenteren is er een reconstructie nodig.”

Fataal ongeluk op ‘zeer hoge snelheid’

Bij het ongeluk op de Ringbaan-Oost kwam een 61-jarige fietser om het leven. Een 72-jarige fietser raakte zwaargewond. Volgens het Openbaar Ministerie reed de 37-jarige bestuurder van de betrokken BMW ‘met zeer hoge snelheid’ door rood. De man is bovendien al eerder veroordeeld voor verkeersovertredingen. Hij zit nog vast.

De aanrijding vond kort na het middaguur plaats bij de kruising met de Gelrebaan. Daar reed de 37-jarige eerst een 72-jarige fietsster aan, verloor de macht over het stuur, reed een abri-bord uit de grond en ramde de gevel van een studentenhuis, enkele tientallen meters verderop. Daar raakte hij ook een tweede fietser, een 61-jarige man uit Tilburg. Die botsing werd het slachtoffer fataal.

Burgemeester Theo Weterings sprak die week van een ‘vreselijke’ dag in zijn stad. Hij doelde daarmee niet alleen op het fatale ongeluk maar ook op een dodelijke schietpartij die op die dag in dezelfde straat plaatsvond.

Het gebeurt niet vaak dat de politie weken na een ongeval nog een reconstructie doet. De afgelopen jaren gebeurde het in Tilburg en in Brabant een aantal keer, vrijwel uitsluitend bij dodelijke of zeer ernstige ongelukken.

In oktober vorig jaar deed de politie het eens op de Ringbaan-Noord in Tilburg. Een fietser overleed daar door een harde botsing met een auto. Begin die maand deed de politie ook een reconstructie op de plek van een fataal ongeluk op de N329 bij Oss.

In de zomer van 2021 werd de Leenderweg in Eindhoven afgesloten voor een reconstructie. Een motorrijder deed daar een wheelie (op alleen het achterwiel rijden) en reed daarbij een fietsster omver. Het slachtoffer was een 46-jarige vrouw uit Eindhoven, ze belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis. In 2018 was er ook een reconstructie in Tilburg, toen op de Ringbaan-Zuid. Daar kwam de 14-jarige Levy om het leven.

