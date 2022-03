‘Ringbaan van Haaren’ wordt niet helemaal teruggesnoeid tot 30 kilometer-zone

De spagaat van Kirill Blokker: de Tilburgse verkie­zings­cam­pag­ne en de oorlog in tweede vaderland Oekraïne strijden om voorrang

TILBURG - Vijftienduizend stappen zette Kirill Blokker maandagochtend, flyerend in Biezenmortel. Het is immers volle bak verkiezingscampagne. ,,Stiekem heel ontspannend”, zegt het Tilburgse kandidaat-raadslid voor D66 over het uitstapje naar het dorp. Dat kan hij gebruiken ook, want in Oekraïne ligt zijn familie onder vuur. ,,Dit drama verscheurt me van binnen compleet. Mijn tweede vaderland wordt helemaal uit elkaar getrokken.”

