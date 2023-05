RKDSV accepteert straf na weigering om tegen Tilburgs team te voetballen: ‘Het is tijd voor een statement’

Tilburg kijkt naar extra toiletten bij evenemen­ten: ‘Geef álle kruiken een fijne plek om te zeiken’

TILBURG - Vooral voor vrouwen, mindervaliden en mensen met maag- of darmaandoeningen was het met carnaval in Tilburg soms lang zoeken naar een toilet. Het college wil kijken of extra voorzieningen mogelijk zijn, maar ruimte is schaars.