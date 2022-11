Rookpluimen boven Tilburg na grote brand in kledingopslag: bekijk hier de beelden terug

Prins Jos d’n Irste is prins van Knollevre­ters­gat

BERKEL-ENSCHOT In Berkel-Enschot is Jos van Baast (38) gepresenteerd als Prins van Knollevretersgat. Samen met Jeugdprins Mika d’n Irste (12) gaat hij komend carnavalsseizoen voorop in de polonaise onder het motto ‘Gaon jullie meej ons mee?’.

13 november