RTL-programma Five Days Inside start seizoen op revalidatieafdeling in Tilburg

Auto’s en tv’s slopen doen ze in het Wonderland van Oisterwijk niet meer

OISTERWIJK - Van 24 naar 450 kinderen in vijftig jaar. Kindervakantieweek Wonderland in Oisterwijk beleeft deze week zijn gouden jubileum. In die tijd veranderde er natuurlijk een hoop. ,,Vroeger lieten we de kinderen auto’s en tv’s slopen.”

23 augustus