Ruim 130 Tilburgse kinderen krijgen wekelijks een gratis schoolontbijt

Kaakchi­rurg Jan Scheerlin­ck stopt: ‘In Tilburg stonden we vroeger als slagers bekend’

TILBURG - Op de dag af dertig jaar nadat hij begon in het ziekenhuis, stopt kaakchirurg Jan Scheerlinck. Behoorde hij in de volksmond ooit tot de ‘slagers van Tilburg’, nu is hij specialist in de behandeling van hoofd- en halskanker waarvoor patiënten uit heel Brabant naar het ETZ komen.

4 oktober