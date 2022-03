Ruim 200 artiesten bij groot concert Tilburgs orkest L’Aventure Musicale: ‘Legende van de Rode Draad’

Ook wijkorkesten in Noord en Reeshof

Het orkest richt zich ook op kinderen in de wijken. Zo is er een L’Aventure Noord en een L’Aventure Reeshof, met respectievelijk 25 en 15 kinderen. Om de drempel laag te houden, betalen zij geen contributie. De twee jeugdorkesten met ook kansarme kinderen geven voorafgaand aan de opvoering van Legende van de Rode Draad een miniconcert.

Die legende is een oud Japans verhaal over een onzichtbare, onbreekbare draad die willekeurige mensen met elkaar verbindt. Tijdens het concert verbindt L’Aventure Musicale, dat onder leiding staat van Peter Paul van Esch, uiteenlopende muzieksoorten: pop, klassiek, blaasmuziek, met nummers als Radar Love , Crazy Little Thing Called Love en El tango de Roxanne . Ali Clarke, een Ierse danseres die is opgeleid in Tilburg, brengt een act met rode draden, een crossover tussen dans en circus.

Rode draad om een kunstwerk

Oorlog in Oekraïne

In de oorspronkelijke versie zou het orkest The Hymn for Red October ten gehore brengen. Dat nummer verwijst naar de Koude Oorlog en spanningen tussen Amerika en Rusland. Door de oorlog in Oekraïne is het vervangen door Russians van Sting en Ode an die Freude van Beethoven.