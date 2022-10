Ruiter zwaargewond door val van op hol geslagen paard in Biezenmortel, hardloopster stopt dier: ‘Hij kwam recht op ons af’

Projectma­na­ger dupeert zorgverze­ke­raar CZ door zeker tientallen laptops te pikken

BREDA/TILBURG – Een it-projectmanager heeft in 2020 bij zorgverzekeraar CZ zeker tientallen laptops en zogenaamde thin clients gestolen en verkocht. Hij was in financiële problemen geraakt door investeringen in cryptovaluta.

21 oktober