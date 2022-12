Schaatsen op natuurijs: de ijsclub in Moergestel wordt al platgebeld maar het wordt kielekiele

MOERGESTEL - Er zit een laagje ijs op de buitenbaan bij De Scheerman in Moergestel. Maar veel is het niet. Of er geschaatst kan worden, later deze week? ,,Het wordt spannend. Er zit niets ander op dan elke dag meten.”

Pas een dikke week geleden werd er extra water op de buitenbaan gepompt vanuit de Reusel bij Moergestel. Toen was het water nog 12 graden. ,,We hebben dus echt vier nachten matige vorst nodig, willen we hier kunnen schaatsen. Het water mag dan maar tot kniehoogte zijn, het is ook niet de bedoeling dat je daar doorheen zakt", vertelt ijsmeester Jan van de Wiel van Schaatsclub De Vennen. Bij de Scheerman in het dorp hopen ze elk jaar op de vierhonderdmeter baan te kunnen schaatsen.

En zo hopen ze in de hele regio dat het kan, later deze week: schaatsen op krakend natuurijs. Weervoorspellers zet nu in op zo’n -4, -5 in de nacht met 0 tot 1 graad overdag. Op zondag lijkt de kou sowieso voorbij. Van de Wiel gaat deze week in elk geval elke ochtend even kijken met zijn boortje, is het voornemen. In de hoop dat er op een dag eind deze week een centimeter of 5 à 6 ligt.

Dat moet genoeg zijn om daar te schaatsen. ,,De vraag zal vooral zijn of het overdag genoeg blijft vriezen, en de zon niet teveel kracht heeft.” Maandagmorgen lag er in elk geval een halve centimeter. ,,Maar dat is natuurlijk zo weer weg bij een beetje dooi.” Ondanks dat Van de Wiel wordt platgebeld door leden en niet-leden, kan hij ook niks anders doen dan wachten en hopen. Vooral nu in het weekeinde alweer dooi is voorspeld. ,,We moeten het van dag tot dag bekijken.”

Een kleine geruststelling, als het allemaal niet lukt: schaatsen in december zou ook nog vroeg zijn. De winter, die is nog lang.