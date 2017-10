Scheurtjes in steunbalken: balkonverbod in Tilburgse flat met 256 appartementen

Man neemt weggestuurde Tilburgse jongen (15) dagenlang in huis, maar wordt vrijgesproken

16:18 BREDA - Een 32-jarige Tilburger had eigenlijk even aan de moeder van een 15-jarige jongen of aan de politie moeten doorgeven dat de jongen bij hem was. Daarmee voldeed hij volgens de rechtbank in Breda niet aan zijn burgerplicht, maar dat is nog geen strafbaar feit. De man is vrijgesproken van het onttrekken van het kind aan het wettelijk gezag.