Schoenendief sprint winkel uit op nieuwe Cruyff-sneakers: ‘Ze zaten zo te zien geweldig’

Drietal in gestolen auto aangehou­den in Tilburg: bestuurder heeft geen geldig rijbewijs

9:54 TILBURG - Een drietal dat in een gestolen auto rondreed, is vrijdagavond aangehouden in Tilburg. De 24-jarige bestuurder reed bovendien terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Ook hadden de verdachten gebruikershoeveelheden drugs bij zich.