Schrijfster Boekenweekgeschenk Lize Spit doet Den Bosch en Tilburg aan

In herinnering Gerards directeurs­ka­mer stond altijd open voor studenten: ‘Hij had altijd een pakje zakdoekjes mee’

TILBURG - Het is nog maar de vraag of we Jacqueline Govaert, Eefje de Visser en Floor Jansen zouden kennen zonder Gerard Boontjes. Als medeoprichter van de Rockacademie zette hij Tilburg op de kaart als stad waar jonge muzikanten uitgroeien tot grote namen.