Schutter (24) die op bomvol Tilburgs terras man neerschoot staat op Nationale Opsporingslijst

TILBURG - De 24-jarige Thomas Nelom die verdacht wordt op 11 juni op een terras in Tilburg een man te hebben geschoten is op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de politie woensdag. Hij wordt verdacht van poging moord en of doodslag.

Bij de schietpartij op de Heuvelring in Tilburg werd een 29-jarige man uit Tilburg in zijn been geschoten. Tijdens de schietpartij was het erg druk in de binnenstad bij horecagelegenheden en bij Festival van het Levenslied. Sindsdien zijn twee van de drie verdachten aangehouden, maar uitgerekend de schutter nog niet.

‘Hij zakte in elkaar’

,,Ik ben geschoten”, hoorde een 42-jarige ooggetuige van het slachtoffer van een schietpartij. Hij zat dichtbij. ,,Ik keek om en zag een jonge man die droog opmerkte dat hij beschoten was. Twee andere jonge gasten liepen heel rustig. Het slachtoffer pakte naar zijn been en probeerde nog achter die twee aan te gaan. Hij wilde over een bankje springen. Maar de adrenaline was toen denk ik al op. Vervolgens zakte hij in elkaar.”

Verdachte staat op beeld

Bij het terras zagen agenten twee verdachten wegrennen naar een witte auto die op de hoek van de Jan Aarstestraat geparkeerd stond. Meerdere agenten zetten de achtervolging in. Een van de verdachten, die achter het stuur wilde kruipen, werd aangehouden. De andere verdachte rende weg. De 24-jarige Drunenaar staat goed op beeld en staat sinds 1 november op de Nationale Opsporingslijst.

De politie vraagt woensdag aan getuigen zich te melden. De man is voor het laatst in Tilburg gezien, maar het is niet bekend of hij daar op dit moment verblijft. De politie houdt de mogelijkheid open dat hij daar verblijft, maar het kan ook zijn dat hij naar het buitenland is gevlucht. Omdat hij vuurwapen gevaarlijk is, vraagt de politie nadrukkelijk zelf geen actie te ondernemen.