Selfie-‘013' in de takels, op de vrachtwagen en op naar de Reeshof

Met moppen en plaatjes is lezen toch niet zo saai: De Groene Parel heeft eerste schoolbieb van Oisterwijk

OISTERWIJK - De Groene Parel heeft als eerste in Oisterwijk een 'bibliotheek op school'. In de boeken moeten wel plaatjes staan, is de voorwaarde die Mila, Puck en Benjamin stellen.

17:01