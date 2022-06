SER-voorzitter Kim Putters wordt hoogleraar ‘Brede welvaart' aan universiteit Tilburg

Gemeenten bakkeleien bij de rechter over wegversmal­ling: ‘Vrachtver­keer hoort niet in de bossen thuis’

HILVARENBEEK/REUSEL-DE MIERDEN - De paaltjes om de Prins Hendriklaan op landgoed De Utrecht in Reusel-De Mierden te versmallen blijven gewoon staan. De rechtbank in Den Bosch vindt dat de gemeente Hilvarenbeek daar niet tegen in beroep kan.

24 juni