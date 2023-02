Sigrid Calon ontwierp de metalen gevel van de nieuwe Mango in Tilburg: 'Wie het wil zien, ontdekt ketting en inslag’

met video Overleden vrouw gevonden in woning in Tilburg, onderzoek naar doodsoor­zaak loopt

TILBURG - In een woning aan de Klaverstraat in Tilburg is zaterdagavond een dode vrouw aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een misdrijf. De nabestaanden van de vrouw, die niet stond ingeschreven op het adres, zijn geïnformeerd.