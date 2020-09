Sjoerd zit met 32 (!) huisgenoten in quarantaine in Tilburgs studentenhuis

Emma is de zogenoemde patient zero in het huis. De studente Bestuurskunde vertelt hoe ze vorige week positief werd getest op corona, waarna ze telefonisch te horen kreeg dat ze in quarantaine moest. Omdat ze symptomen vertoonde, vroeg de GGD in een contactonderzoek of ze toevallig huisgenoten had. ,,Ja... wel 32, zei ik.” Het werd even stil aan de andere kant van de lijn. Na een kort overleg werd haar verteld dat iedereen die minimaal een kwartier met haar binnen 1,5 meter was geweest uit voorzorg tien dagen binnen moest blijven.