Slachtoffer verkeersongeluk had leukemie: ‘In haar laatste levensjaar kon ze geen mama zijn’

Het slachtoffer - toen 29 - had net een zwaar jaar met stamcel-transplantaties achter de rug toen het ongeval gebeurde. Dat was op 3 maart vorig jaar. Ze voelde zich weer iets beter. Maar bij het ongeval raakte ze zwaar gewond en had ze veel pijn. En intussen stak de leukemie weer de kop op. Ze overleed begin dit jaar.



Door die omstandigheden krijgt de strafzitting in Breda, tegen een 24-jarige jongen uit Rijen, een heftige emotionele lading. De weduwnaar vertelt dat zijn vrouw nog zo graag voor hun zoontje had willen zorgen zolang het kon.



Nadat haar man zijn verhaal heeft gedaan, kijken hij en de verdachte elkaar aan. De Poolse verdachte via zijn tolk: ,,Ik bied u mijn diepgaande excuses aan. Ik heb zo’n spijt van mijn stommiteit. Mag ik u condoleren?” De man reageert: ,,Ik vergeef je. Maar hoop dat je ervan hebt geleerd.” De jongen buigt zijn hoofd: ,,Ik heb mijn grootste levensles gehad.” Hij legt de rechters uit waarom hij geen advocaat heeft: ,,Die zou van alles aanvoeren voor mijn verdediging. Maar ik ben schuldig en neem alle verantwoordelijkheid voor mijn daad.”