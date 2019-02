Slachtoffers chroom-6-drama krijgen 7000 euro vergoeding

UpdateDe 800 mensen die in een NS-werkplaats in Tilburg met het kankerverwekkende anti-roestmiddel chroom-6 in aanraking kwamen, krijgen allemaal een vergoeding van 7000 euro netto. Daarnaast krijgen degenen die ziek zijn geworden een uitkering van tussen de 5000 euro tot 40.000 euro, afhankelijk van het ziektebeeld.

De regeling geldt voor mensen die nu ziek zijn en voor degenen die in de toekomst ziek worden, maakte wethouder Erik de Ridder vanmiddag bekend op een persconferentie.



Ook komt er een deskundigenpanel. Daar kunnen betrokkenen terecht als ze het niet eens zijn met de aangeboden regeling, of als ze een beroep willen doen op het aansprakelijkheidsrecht. Het panel moet voorkomen dat slachtoffers in dure, tijdrovende en belastende procedures terechtkomen.



Daarnaast komt er een steunpunt dat mensen op weg helpt, een luisterend oor biedt en lotgenotenbijeenkomsten organiseert. De totale regeling gaat 10 miljoen euro kosten; de gemeente en NS betalen allebei de helft. De partijen willen niet spreken van smartengeld, maar van een tegemoetkoming.

Quote Wij voelen ons verantwoor­de­lijk voor het gebrek aan informatie. Dit hoort niet thuis in een goed functione­ren­de samenle­ving Roger van Boxtel, president-directeur van de NS

Schaamte

Zowel de gemeente als de NS gingen tijdens de persconferentie diep door het stof. Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, sprak van een ‘groot gevoel van schaamte’. ,,We hebben allemaal steken laten vallen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het gebrek aan informatie. Dit hoort niet thuis in een goed functionerende samenleving.



Volgens wethouder De Ridder voelt de gemeente Tilburg een ‘morele verantwoordelijkheid’ voor het drama. ,,Er is niets wat we kunnen doen om het leed terug te draaien. tROM was voor de meeste mensen verplicht.”

Aan de lage kant

De slachtoffers toonden zich na afloop van de persconferentie deels tevreden, deels ontevreden. Op het plan om een deskundigenpanel in het leven te roepen, werd positief gereageerd. Maar volgens Natascha van de Put, woordvoerder namens de slachtoffers, vinden de betrokkenen de vergoeding van 7000 euro aan de lage kant.



Zij vinden dat er minimaal 10.000 euro op tafel moet komen. Zodra de regeling in de gemeenteraad aan de orde komt, zullen slachtoffers tijdens de vergadering dan ook gebruik maken van hun recht om in te spreken.



Voor de hoogte van de vergoeding die wordt gegeven bij ziekte door blootstelling aan chroom-6 wordt gekeken naar de bedragen die Defensie uitkeert aan slachtoffers van chroom-6. Defensie heeft aan afzonderlijke klachten bedragen gekoppeld, die variëren van 5000 tot 40.000 euro. De gemeente Tilburg en de NS hanteren dezelfde lijst bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming.

