Sluitstuk transformatie Piushaven staat in de startblokken, 160 woningen erbij in Spinaker

Buurvrouw is kliko’s in haar tuin beu en moet het bekopen met vuistsla­gen: ‘Zij is een misbaksel’

TILBURG/BREDA - Twee jaar lang zou de verdachte kliko’s in de tuin van zijn slachtoffer in Tilburg hebben gegooid. Toen ze daar een opmerking over maakte en de vuilnisbak zijn richting in duwde, sloeg hij door. ,,Ik heb me afgeweerd, ja. Ik stond met mijn rug tegen de muur”, verweert hij zich in de rechtbank. ,,Zij is een schaamteloos misbaksel.”

18 oktober