Sorry voor die kus, zei conciërge waarna hij vrouw op billen tikte

De man heeft bij de rechter wel bekend dat hij de vrouw twee tikken op haar billen heeft gegeven en dat hij haar een kus in de nek gaf. Maar hij was niet over de schreef gegaan, vond hij, want de vrouw zou zelf ook voor de sfeer hebben gezorgd waarin dat gebeurde. Hoe dan, vroeg de rechter. Onder meer door over haar privé-situatie te praten met hem, zei de verdachte. En door een hangertje met een foto erin te laten zien, dat vlak boven haar decolleté hing. En signalen dat zij het niet wilde, die had hij nooit gezien.