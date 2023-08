Speelschema Tilburg Trappers bekend; bekijk hier de data en tijden van alle wedstrijden

Willem II-aan­winst Joosten kende mindere jaren: ‘Voetbal is magisch, er is geen formule voor succes’

Hij heeft een flink verleden in de eredivisie en speelde vorig seizoen nog Europees voetbal, maar is nu actief in de Keuken Kampioen Divisie. De 27-jarige Patrick Joosten hoopt zichzelf bij Willem II weer écht te laten gelden. ,,Als ik me lekker voel, zit dat meer van binnen.”