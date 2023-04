Spieringhs hoopt op een plan én vertrouwen van Willem II: ‘Maar ik zal ook voor mezelf moeten kiezen’

Twee honden mogen alleen tussen 12.00 en 13.00 en 18.00 en 19.00 uur in de tuin wegens overlast

In een Tilburgse burenruzie die niet zou misstaan bij De rijdende rechter heeft de rechtbank twee honden verboden onbeperkt in de achtertuin te lopen. Ze veroorzaken daar zoveel geluidsoverlast, dat ze nog maar twee uur per dag onder begeleiding in de tuin mogen.