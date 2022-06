Spoedzoekers mogen in Oisterwijk ‘niet meer met de rug tegen de muur’

Altın Gün gaat terug naar hoe het begon, en geeft alvast een voorproef­je daarvan tijdens Best Kept Secret

De Nederlands-Turkse band Altın Gün stond in de afgelopen jaren op festivals van Amerika tot Japan en van Spanje tot Nederland. Tijdens Best Kept Secret (10 - 12 juni) zijn ze opnieuw in Hilvarenbeek te vinden. Bassist Jasper Verhulst zal er bovendien ook als dj zijn publiek (en zichzelf) verrassen.

8:00