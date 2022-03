Spoorpark krijgt nieuw grasveld (waar wél gras wil leven) en meer bomen, bootjes plus glijbaan en klimnet

Er kwamen experts aan te pas, voeding werd van bovenaf geïnjecteerd, maar het centrale grasveld van het Spoorpark staat er treurig bij. ,,Iedereen kan zien dat dit niet het grasveld is zoals we het voor ogen hadden”, zegt parkmanager Sophie Peters. ,,Het bodemleven is niet-bestaand. Er groeit mos, dat hoort niet bij een gezond grasveld, en de bodem is te hard. Daardoor blijft er water op staan.”



Het is niet te redden volgens de ‘grasmeesters’, de enige optie is om het helemaal af te graven en opnieuw aan te leggen. Dat zal eind dit jaar of begin volgend jaar in twee fases gebeuren. Het is het zuur in een verder flinke reeks met nieuwe ontwikkelingen die het Spoorpark de komende tijd doormaakt.