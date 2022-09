Spoorpark-kunst herinnert aan Marietje Kessels, vader Mathieu en de enorme muziekinstrumentenfabriek die er stond

Plezier is de belangrijk­ste factor bij passend handbal

BERKEL-ENSCHOT - De opkomst was niet zo groot, maar dat was ook niet toen Agnes Denissen zo’n vier jaar geleden met passend voetbal in Berkel-Enschot begon. Dat is inmiddels een succes, maar passend handbal heeft misschien wat meer tijd nodig.

19 september