Sportpark Oisterwijk zegt niet ‘nee tegen flexwoningen’, al beweert actiegroep dat

MET VIDEO + UPDATE Man met schotwond in been aangetrof­fen in Tilburg, vuurwapen ligt in de buurt

TILBURG - Agenten hebben in de Bellinistraat in Tilburg een man met een schotwond in zijn been aangetroffen. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. In de buurt van de gewonde man lag een vuurwapen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

12 september