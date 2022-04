Stad kleurt oranje: van eindelijk weer een groots Tilburg Zingt tot ‘Spoorparkspelen’ met silent disco

Organisatorisch is het wel weer even wennen, vertelt Schneiders. Van het klein contant geld regelen - ‘nergens te krijgen’ - tot de podiabouw en beveiliging die sinds corona prijziger zijn geworden. Geen probleem: ,,Het voelt weer helemaal nieuw, we hebben er zin in.”



Na Tilburg Zingt gaat het feest in de Stadhuisstraat door, ook de dag erna staat daar een podium en dj. Zo zijn er veel meer feesten in de stad. De Korte Heuvel verandert zowel de nacht als de dag in een grote oranje feestmassa (met een podium voor café Philip) en in de Oranjestraat kunnen mensen twee dagen dansen en draaien er dj’s. Grote nieuwkomer is het Spoorpark, daar wordt met Koningsdag breed uitgepakt: van een silent disco tot de Spoorparkspelen.