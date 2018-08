Station Tilburg ontruimd na bommelding, treinverkeer platgelegd

Gedwongen opname voor Tilburgse overvaller die rol vuilniszak­ken gebruikte als nepwapen

18 augustus BREDA/TILBURG - De rechtbank in Breda heeft overvaller Rafael R. van de Albert Heijn aan het Professor De Moorplein voor een jaar laten opnemen in een inrichting. De man eiste de kassa op onder bedreiging van een rol vuilniszakken. Hij had die onder zijn jas en deed naar de caissière alsof het een vuurwapen was.