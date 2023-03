Steeds meer meldingen van agressie in Brabantse ziekenhuizen

MET VIDEO Personenau­to botst tegen boom in De Moer, bestuurder (39) blaast ruim drie keer toegestane hoeveel­heid

DE MOER - Een personenauto is zondagochtend tegen een boom gebotst in de Paalstraat in De Moer. De vermoedelijke bestuurder, een 39-jarige inwoner van Kaatsheuvel, was onder invloed van alcohol.