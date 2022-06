Stier doodt medewerker slachtbedrijf Vion in Tilburg: ‘Het is vreselijk’

Onder luid applaus doorkrui­sen kletsnatte Roparun­ners de Reeshof, op weg naar Rotterdam

TILBURG - De regen valt met bakken uit de hemel, als op de vroege zondagavond het eerste Roparunteam de Reeshof bereikt. Ze hebben dan als maximaal achtkoppig estafetteteam ruim 355 kilometer van de in totaal 565 kilometer in de benen, sinds het startschot een dag eerder in Twente.

7 juni