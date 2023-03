Stoere Kerels | Krijgt zelf opgeleide Goirlenaar Niels van Berkel zondag een basisplaats bij Willem II?

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 30 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De belgast in deze aflevering is Niek Vossebelt, oud-speler van Willem II en dit seizoen actief bij Roda JC.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie was de man-of-the-match vrijdag in Den Haag? Van der Put en Van Aert zien in Elton Kabangu een logische kandidaat, vanwege zijn twee doelpunten. Maar ook Matthias Verreth dingt naar de eretitel. Niet alleen vanwege zijn fraaie, rake vrije trap waarmee hij de achterstand ongedaan maakte. En Max Svensson had ook belangrijke bijdragen vrijdag.

Vermeulen of Van Berkel?

In deze aflevering van Stoere Kerels wordt verder ook gefilosofeerd over wie komende zondag in de thuiswedstrijd tegen MVV de plaats inneemt op de linksbackpositie in plaats van de geschorste Lucas Woudenberg. Van der Put opteert voor de ervaren Valentino Vermeulen; Van Aert zou voor de uit de jeugdopleiding afkomstige Niels van Berkel kiezen. ,,Willem II wil graag een opleidingsclub zijn en Van Berkel heeft al wat minuten gemaakt dit seizoen, Vermeulen nog niet”, aldus Van Aert. Van Berkel verlengde vandaag overigens zijn contract.

Belgast Niek Vossebelt, die bij Roda JC voetbalt maar nog altijd in TIlburg woont, denkt dat Willem II zeker de play-offs gaat halen. En dat zijn club tot en met de laatste speeldag (thuis tegen Willem II) zal moeten strijden om een play-offticket met twee à drie andere clubs.

Doelpunt tegen PSV

Vossebelt denkt met plezier terug aan de vier jaar dat hij bij Willem II voetbalde. ,,Een mooie periode, met twee keer promotie en twee keer degradatie. Maar de sfeer was altijd goed. Welk moment er uit springt voor mij? Het kampioenschap natuurlijk maar ook mijn doelpunt tegen PSV in Eindhoven. Een streep in de kruising van dertig meter.” Van Aert en Van der Put toveren snel de beelden tevoorschijn op hun laptop. ,,Het was geen dertig meter, eerder negentien”, zegt Van der Put. ,,En hij gaat ook niet echt in de kruising”, merkt van Aert op. ,,Maar zo herinner ik het me wel en dat hou ik maar zo”, aldus Vossebelt met een grote grijns.

Beluister hier aflevering 30 van de podcast Stoere Kerels:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.