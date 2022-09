Studenten houden de naam van de ‘hunkerbunker’ hoog

Sandra vanuit het niets aangeval­len tijdens wandeling in Stadsbos Tilburg: ‘Ik wil niet in angst leven door zo'n kloothom­mel’

TILBURG - Wandelaarster Sandra Souren-Verhees (44) is zaterdagavond vanuit het niets aangevallen door een man in het Blaakbos in Tilburg. Ze werd door een man veel groter dan haar van achteren benaderd en op de grond gegooid. ,,Ik ben enorm geschrokken, maar toch verdom ik het om door hem in angst te leven.”

6 september