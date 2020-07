Surinaamse soldaat viel voor Tilburgs meisje: liefde zonder kleur in tijden van oorlog

Iedereen keek. Mevrouw Kroes mag dan op haar 90ste veroordeeld zijn tot een rolstoel, ze ziet zichzelf nog lopen als Rietje van Bladel door de straten van Tilburg. Een stuk kleiner is ze dan de ferme man die haar in de arm heeft genomen.



Hij heeft een kleur die donkerder is dan het bruin van de zon. André Kroes komt dan ook uit Suriname en dat loopt in naoorlogs Tilburg in de gaten. ,,Iedereen keek. Maar ik voelde me hartstikke trots. En dat ben ik altijd gebleven. Tot op de dag van vandaag.”



Ze is 65 jaar met hem getrouwd geweest. Tien jaar geleden overleed André Kroes. Hij zou dit jaar honderd zijn geworden.