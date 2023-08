Svitlana vluchtte uit Oekraïne en organiseert nu Onafhankelijkheidsdag in 013: ‘Ik heb nog veel meer plannen’

Boter onder de rokken en tabak tussen tramwielen: smokke­laars gingen als sluwe vossen de grens over

REUSEL - Vroeger staken veel Reuselnaren de grens over bij Arendonk. En andersom. Nog steeds overigens, maar er is één verschil: begin twintigste eeuw deden ze dat vooral om met smokkelwaar een zakcentje bij te verdienen. Zo is het dorpsverhaal over de Witte Vos ontstaan.