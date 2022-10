Systeem van papier inzamelen stopt per 1 januari, verenigingen in Hilvarenbeek de dupe

met video Ruiter zwaarge­wond door val van op hol geslagen paard in Biezenmor­tel, hardloop­ster stopt dier: ‘Hij kwam recht op ons af’

BIEZENMORTEL - Een ruiter is ernstig gewond geraakt, doordat zijn paard op hol sloeg en hij van het dier viel. Dat gebeurde zondag rond 10.15 uur aan de Hooghoutseweg in Biezenmortel. Lieke Saes uit Haaren was aan het hardlopen toen het paard in galop recht op haar afkwam.

25 oktober