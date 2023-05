‘t Boeketje vertrekt na 55 jaar van Pieter Vreedeplein: ‘Smoel van het Tilburgse centrum verdwijnt’

Drugs maken als ‘way of life’, voor Tilburger Kees F. is dat zo volgens justitie

BREDA/TILBURG - Mannen voor wie het maken en verhandelen van drugs een ‘way of life’ is geworden. Die helemaal niet moeilijk doen over het dumpen van drugsafval. Dat beeld schetste justitie dinsdag in de Bredase rechtbank van een club verdachten uit Tilburg, Roosendaal en Oss.