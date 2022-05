Te oud voor de studentensauna, maar te jong voor de bruine kroeg? ‘Café De Buizerd in Tilburg is hét gat in de markt’

Een gat in de Paleisring en een gat in de markt, zo beschrijven ondernemers Louis Janssens en Simeon Meijer het. Want waar wordt in Tilburg nu nog lekker gedanst? ,,Oké, er zijn genoeg uitgaanscafés voor het jongere publiek, maar waar ga je heen als je jezelf niet meer zo op je plek voelt tussen de twintigjarige jongeren?’’, vraagt Meijer zich hardop af.



Het idee om een kroeg te beginnen ontstond zo’n vijf jaar geleden, toen Meijer nog als barman bij de Boekanier werkte. ,,Ik werd als 28-jarige te oud voor het publiek. Ik vroeg het me daar al vaker af: waar gaat mijn doelgroep - te oud voor de studentensauna, maar te jong voor de bruine kroeg - in het nachtleven heen?’’