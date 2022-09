Te weinig schuim bij Fire-Up om te voorkomen dat van broei brand kwam: onderzoek klaar in Oisterwijk

Transgen­der-pos­ters weer weg: ‘In Tilburg mag je zijn wie je bent, dat is je recht’

TILBURG - De campagne tegen de transgenderwet waar deze week ophef over ontstond, is inmiddels uit het Tilburgse straatbeeld verdwenen. Maar er komt nog wel een debat over welke boodschappen er wenselijk en onwenselijk zijn in de openbare ruimte. Dat meldt het Tilburgse college van B en W.

11 september