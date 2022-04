Techlab bij Beatrix College in Tilburg: ‘Alles is heus wel veilig’

Alwéér een filmpje van een vulkaanuitbarsting voor de brugklas. Of dat niet anders kon, vroeg hun docent aardrijkskunde zich af. Zeker weten, dachten Jens van de Wouw (15) en Olivier Coolen (14). ,,We hebben een model gemaakt en de 3D-printer deed de rest”, vertelt Olivier. Jens: ,,Een petfles met een chemische reactie eronder en je hebt lava. Klaar!”

De vulkaan kon het tweetal onder schooltijd maken, in het techLAB van het Beatrix College in Tilburg. Aan dat lab is vanaf begin dit schooljaar gewerkt. 3D-printers, een lasersnijder, een plotter, VR-brillen, drones, programmeerbare robots. En nog veel meer. De school heeft het inmiddels allemaal in huis. Gistermiddag werd dat gevierd.

Zelf techniek ontdekken

Stijn Lockefeer, docent techniek, was een van de initiatiefnemers van het techLAB. ,,Veel leerlingen komen niet verder dan een filmpje maken met de laptop. Maar techniek is zoveel meer. Fascinatie voor techniek, dat wil ik overbrengen. Of beter nog: ik wil dat leerlingen techniek zelf ontdekken. Uitstapjes naar Ontdekstation013 zijn echt niet genoeg.”

Aan fascinatie voor techniek hebben Jens en Olivier geen gebrek. Vandaar dat de klasgenoten mochten mee-pionieren in de tijd dat het techLAB in wording was. Jens: ,,Ik heb voor natuurkunde een smart-house gemaakt. Compleet met elektriciteit en wateropvang. Het blijft niet bij ontwerpen, je kunt het echt bóuwen. Gewoon in school. Dat vind ik heel bijzonder.”

Ze snappen dat niet alle leerlingen met de bontste ideeën het techLAB inkomen. Olivier: ,,Je moet ook niet te moeilijk beginnen. Stap voor stap. Er is hier altijd iemand die helpt. Apparaten waar je dood aan kunt gaan, die staan hier niet. Alles is heus wel veilig.”

Leerlingen die zich toch maar liever uitleven met beeld en geluid, komen ook aan hun trekken. Er zijn uitbreidingssets waarmee mobieltjes kunnen worden omgebouwd tot een betere fotocamera. Er kunnen podcasts worden opgenomen. Er is een greenscreen en er zijn filmcamera’s. Olivier: ,,Jens en ik hebben hier een keer een film opgenomen. Dat is weer eens wat anders dan een presentatie voor de klas.”

Ook Tim Heuyerjans, docent economie, is de mogelijkheden van het techLAB aan het verkennen. ,,Een product bedenken en maken. Een marketingplan opstellen, zelf de reclame maken. De producten echt verkopen. Het kan nu allemaal. Natuurlijk, het is zoeken naar tijd in het lesprogramma, maar dit is onderwijs next level.”

Next level. Wat wordt dat voor Jens en Olivier? Jens: ,,De TU in Eindhoven.” Olivier: ,,Iets met techniek, maar ik weet nog niet wat. Hier in het techLAB kan ik nog een paar jaar ontdekken wat ik echt leuk vind.”