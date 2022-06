Teleurstelling bij ex-Jehova’s over uitspraak in België, maar rechtszaken vanuit Tilburg worden doorgezet

De zaak werd dan ook door Nederlandse ex-Jehova’s getuigen met veel aandacht gevolgd. Jehova’s die hun kerk verlaten of eruit worden gezet, worden ‘sociaal dood verklaard’, stellen critici. Jehova’s getuigen hebben veelal geen enkel contact meer met de ex-gelovigen. Doen ze dat wel, dan wacht hen hetzelfde lot van uitsluiting, stellen de klagers in de rechtbank. In het Brabants Dagblad deden twee Tilburgers eerder hun verhaal over de gevolgen hiervan. Een stichting van ex-jehova’s in Nederland hoopte dat het sociaal doodverklaren van ex-gelovigen strafbaar zou worden gesteld omdat het onmenselijk zou zijn.