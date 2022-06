Thomas van Pulcinos zit niet stil en breidt uit met delicatessenzaakje in het voormalig Appelsien-pand: ‘We zijn jong en hongerig’

Rechtbank gelooft niets van Tilburger die tonnen zou hebben verdiend bij afhaalchi­nees

BREDA – De rechtbank in Breda heeft korte metten gemaakt met het verhaal van een Tilburger die beweerde dat hij 220.000 euro had gespaard met zijn werk bij met name de afhaalchinees. Vanwege witwassen krijgt de man 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk cel.

2 juni