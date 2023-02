‘Thuis repeteren blijft ingewikkeld’, muziekavonturiers kunnen nu terecht in productiepaleis Paradox

Welke Tilburgse hoogbouw vindt de BD-lezer het mooist? ‘Knap gemaakte’ toren in het centrum valt het meest in de smaak

TILBURG - Wooncomplex De Weverij in het Tilburgse stadshart mag zich de mooiste in de stad noemen, voor TalentSquare aan de Hart van Brabantlaan heeft amper iemand liefde over. In Toren-Tinder - een datingapp van deze krant maar dan voor hoogbouw - swipeten 1863 mensen torens naar links of rechts. Slechts 9 procent vindt TalentSquare de moeite waard.