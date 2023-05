Tiburgse brouwerij KraftBier failliet, ondanks drie ton crowdfunding: ‘te weinig marge en te veel kosten’

Al meer dan honderd podcastaf­le­ve­rin­gen over de Dongense politiek: ‘Afzeiken doen we niet, maar we zijn wel scherp’

DONGEN – Podcasts zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Liefhebbers kunnen dagelijks luisteren naar gesprekken over onder andere sport, misdaad en entertainment. Maar ook van De Restzetel verschijnt iedere week een nieuwe aflevering, over de politiek in Dongen.