Tienduizenden huishoudens en de Efteling zonder stroom: zo werd de storing opgelost

Wat merkt zwembadbe­zoe­ker van stijging energie­prij­zen? ‘Verwarming lager en speciale douchekop’

TILBURG – Vanwege hoge energieprijzen moeten zwembadhouders flink aanpoten om het hoofd boven water te houden. ,,Energie besparen en hopelijk met hulp van de overheid de entreeprijs niet te ver omhoog.” Hoewel er in Den Haag al een fonds is opgetuigd, gaat dat zwembadexploitanten in Midden-Brabant niet snel genoeg.

31 januari