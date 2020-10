Tientallen auto's vernield in meer dan tien Tilburgse straten, verdachte (36) opgepakt

Eindbestem­ming bereikt: histori­sche treinwagon wordt mi­ni-ho­tel in het Spoorpark

8 oktober Do 8 okt: Hij kwam in 2014 naar de Spoorzone, werd van hot naar her gesleept, belandde in een verdomhoekje, verpauperde. Maar na twee maanden opknappen is de historische treinwagon eindelijk op zijn eindbestemming: het Spoorpark. Daar wordt het een hotelletje.