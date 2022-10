Tilburg biedt 300 euro voor ‘vuile’ brommers én bijdrage aan nieuwe fiets

Verwonde­ren, meedoen en soms even opschrik­ken: tien dagen circus­feest in het Spoorpark

TILBURG - Takel met andere toeschouwers twee ijzeren bogen omhoog, maar schrik niet als er zomaar iemand van de trapeze zwaait. Of word zelf acrobaat op de carrousel midden in het Spoorpark. Bij Festival Circolo is er - ook gratis - voor elk wat wils.

23 oktober