Tilburg gaat alle ‘risicobomen’ nalopen na omvallen boom

TILBURG - De gemeente Tilburg gaat een reeks ‘risicobomen’ nalopen. Aanleiding is het omvallen van een volwassen zilverlinde in de Taxusstraat.

Die boom viel in de nacht van zondag op maandag om. De stam was ingerot, en daardoor was de boom instabiel geworden, stelt een woordvoerder van de gemeente. Dat is aan de buitenkant niet zo goed te zien. Toch was vorig jaar al beoordeeld dat er maatregelen genomen moesten worden.

,,De boom kappen zou hier wel de juiste maatregel zijn, zeker achteraf beoordeeld. Snoeien was niet afdoende geweest”, stelt een woordvoerder nu. Waarom dat niet gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Wel geeft de woordvoerder van de gemeente aan dat de aannemer die het werk aan de boom had moeten doen, ‘een pittig gesprek’ tegemoet kan zien.

Het omvallen is ook reden om alle ‘risicobomen’ na te lopen, en te kijken of alle maatregelen correct zijn genomen. Om hoeveel bomen het dan precies gaat, is niet direct duidelijk.

‘Absoluut niet hoe het hoort’

Bij het omvallen van de boom vielen geen gewonden en de schade viel mee: er sneuvelde alleen een lantaarnpaal. Dat komt vermoedelijk ook door wat geluk: de boom viel de juiste kant op richting de straat tussen de auto's in, en niet richting het appartementencomplex. Daarnaast was het 's nachts, dus waren er weinig mensen op straat. De woordvoerder benadrukt eerder al dat de gemeente Tilburg ‘natuurlijk ontzettend blij is dat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd’. ,,Maar dit is absoluut niet hoe het hoort.”

De volwassen boom is inmiddels in stukken gezaagd. De lantaarnpaal zal vervangen worden.

Volledig scherm De Zilverlinde in betere tijden © Google Maps