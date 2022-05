Tilburg heeft nieuwe, overdekte petanquehal: ‘Eindelijk kunnen we het hele jaar spelen’

Met geklap openen de leden, afgevaardigden van Sportbedrijf Tilburg, de Sportraad en de Nederlandse Jeu de Boules Bond, de Tilburgse petanquehal. ,,Eindelijk kunnen we nu het hele jaar spelen. Sinds 2012 zitten we hier aan de Gershwinstraat met 24 speelterreinen buiten en we droomden al lang van een overdekte hal”, aldus de Tilburgse Elly de Jonge (72) van La Donnée. Voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, Lieke Vogels, is lyrisch. ,,Jullie hebben iets moois opgebouwd. Op naar de organisatie van een wijkttoernooi, want de winnaar gaat straks naar de Europese Kampioenschappen petanque in ’s-Hertogenbosch in juli.”