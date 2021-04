Tilburg Trappers bereikt halve finale play-offs na spektakelstuk in Erfurt

Zo gemakkelijk als vrijdagavond (1-7) werd het nooit. Op Stappegoor kwam Trappers met 0-1 achter om vervolgens in de tweede periode genadeloos toe te slaan. Zondagavond was het verloop anders en daardoor was de uitslag van eergisteren geflatteerd. De bezoekers, die Kevin Bruijsten, Jonne de Bonth, Danny Stempher, Bartek Bison en Reno de Hondt misten, kwamen op voorsprong via een powerplaygoal van Ties van Soest.

Black Dragons drong regelmatig aan en kreeg vier powerplays, waarvan één dubbele maar de thuisploeg kreeg de puck niet achter goalie Ian Meierdres. Tijdens de dweilpauze kon Black Dragons sleutelen aan een plan. Dat werkte, want de ploeg van Raphael Joly schoot uit de startblokken in de tweede periode. Arnoldas Bosas, veruit de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, trok de stand binnen vijf minuten gelijk: 1-1.

Na een half uur spelen werd het een groots spektakel. Raymond van der Schuit zette Trappers op voorsprong, waarna Viktor Beck de 2-2 maakte. Met nog amper een minuut op de klok sloegen de bezoekers toe via Diego Hofland (vrijdag nog goed voor vier treffers), in powerplay. Maar Black Dragons zette nog een keer aan en scoorde elf seconden voor de zoemer via opnieuw Bosas: 3-3. Een mentale tik voor Trappers, want het is uiteraard lekkerder om met een voorsprong de kleedkamer op te zoeken.

Zestien tellen

Toch deerde het de ploeg van coach Subr niet. In de derde periode golfde het spel op en neer, wat past bij een play-offduel. Dan kreeg Black Dragons een grote kans, dan was Trappers weer dicht bij een doelpunt. De goalies vertolkten een hoofdrol en hielden hun ploeg op de been. Hoe graag beide teams ook wilden, de beslissing viel niet in reguliere speeltijd. Overtime dus.

Geen drie tegen drie en vijf minuten, zoals in het reguliere seizoen, maar vijf tegen vijf en twintig minuten. Daarvan had Trappers slechts zestien tellen nodig. Raymond van der Schuit maakte de winnende treffer. In de halve finale treft het mogelijk Herner EV, dat niet in actie hoefde te komen. Hannover Indians had te maken met corona en verloor daarom twee keer reglementair met 5-0.

Scoreverloop: 8. Van Soest (pp) 0-1, 25. Bosas 1-1, 33. Van der Schuit 1-2, 35. Beck 2-2, 40. Hofland (pp) 2-3, 40. Bosas 3-3, 61. Van der Schuit 3-4.